Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 марта

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за январь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за февраль;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за февраль;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за февраль;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за февраль;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за февраль;

11:45 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за январь;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за февраль;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за март;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за январь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за январь;

19:45 мск Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля.