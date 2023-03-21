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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 марта 2023 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 17:25

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в феврале выросли на 14.5% (расширенное сообщение)

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в феврале выросли на 14.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.58 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.19 млн домов.

По сравнению с февралём 2022 года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 22.6%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 363.0 тыс. долл, снизившись на 0.2% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу февраля составили 0.98 млн доступных покупателям домов, не изменившись по сравнению с январём и увеличившись на 15.3% по сравнению с февралём 2022 года. В феврале потребовалось бы 2.6 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 1.7 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в феврале в среднем составил 34 дня в сравнении с 33 в январе и 18 в феврале 2022 года. При этом 57% проданных в феврале 2023 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

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