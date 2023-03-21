Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 марта

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за январь;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за январь;
03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за февраль, предварительно;
10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за январь;
10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за февраль;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за март;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за март;
13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за январь;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за январь;
15:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за февраль;
23:00 мск Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за I квартал.