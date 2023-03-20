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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 марта 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 марта

Москва, 20 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за январь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за январь;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за февраль, предварительно;

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за январь;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за февраль;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за март;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за март;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за январь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за январь;

15:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за февраль;

23:00 мск Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за I квартал.

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