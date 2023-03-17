Потребительская инфляция в еврозоне в феврале составила 8.5%

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в феврале 2023 года вырос на 8.5% по сравнению с 8.6% согласно предварительным данным. Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

В январе значение показателя составило 8.6%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в феврале вырос на 5.6% в годовом выражении, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В январе значение индекса составило 5.3%.