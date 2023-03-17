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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 марта 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 марта

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за декабрь;

08:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

08:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за январь;

12:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за IV квартал;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за февраль, финал;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за февраль;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за февраль;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за январь;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за февраль;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за февраль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, предварительно;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за февраль;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за февраль.

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