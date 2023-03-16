ЕЦБ повысил ставки на 50 б.п. и пообещал предоставить банкам ликвидность в случае необходимости

Москва, 16 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 16 марта, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение повысить ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). С 22 марта ключевая ставка рефинансирования составит 3.50%, ставка по кредитам ЕЦБ - 3.75%, ставка по депозитам - 3.00%.

Регулятор объяснил свое решение прогнозом того, что "инфляция будет оставаться слишком высокой в течение слишком долгого времени". Однако несмотря на желание обеспечить "своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому уровню 2%", ЕЦБ не стал подавать сигнал о дальнейшем повышении ставок. Он лишь сообщил, что из-за "повышенного уровня неопределенности" намерен определять будущие решения на основе данных по головной и базовой инфляции, экономических и финансовых показателей и "скорости распространения денежно-кредитной политики".

В свете недавних потрясений в банковском секторе США и Европы ЕЦБ заявил, что "банковский сектор еврозоны устойчив, обладает сильным капиталом и ликвидностью". Он предупредил, что готов обеспечить финансовую систему еврозоны ликвидностью в случае необходимости.

Сотрудники ЕЦБ пересмотрели прогноз по инфляции в еврозоне до 5.3% в 2023 году (ранее: 6.3%), 3.4% в 2024 году (ранее: 2.9%) и 2.1% в 2025 году (ранее: 2.3%). Прогноз по базовой инфляции (без учета цен на энергоносители и продукты питания) пересмотрен до 4.6% в 2023 году (ранее: 4.2%), 2.5% в 2024 году (ранее: 2.8%) и 2.2% в 2025 году (ранее: 2.4%).

Кроме того, базовый прогноз по приросту ВВП еврозоны на 2023 год пересмотрен до 1.0% (ранее: +0.5%), на 2024 год до 1.6% (ранее: +1.9%), на 2025 год до 1.6% (ранее: +1.8%). Улучшение прогноза на 2023 год связано со "снижением на энергоносители и повышением устойчивости экономики к сложной международной среде". В то же время более низкий прогноз на 2024-2025 г.г. связан с "ужесточением денежно-кредитной политики".

Кроме того, Совет управляющих подтвердил план по сокращению баланса ЕЦБ. С начала марта портфель программы покупки активов (APP) будет снижается "размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема не реинвестирует все основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения". Снижение составит 15 млрд евро в месяц в среднем до конца июня 2023 года, "а его дальнейший темп будет определяться со временем".

Что касается программы антикризисной программы PEPP, запущенной в период пандемии, Совет управляющих намерен реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам с погашением, приобретенным в рамках программы, по крайней мере, до конца 2024 года.

ЕЦБ также сообщил, что с учетом возвращения банками кредитов, заимствованных в рамках целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO III), Совет управляющих будет регулярно оценивать влияние этих операций на денежно-кредитную политику.

Напомним, с 23 ноября 2022 года ЕЦБ скорректировал процентные ставки, применяемые в программе TLTRO III, предложив банкам дополнительные даты добровольного досрочного погашения займов. При этом ставки по операциям TLTRO III будут индексироваться "в соответствии со средними применимыми ключевыми процентными ставками ЕЦБ за период до даты погашения или даты досрочного погашения каждой соответствующей непогашенной операции". Кроме того, ставка вознаграждения за минимальные резервы, поддерживаемые банками в Евросистеме, устанавливается на уровне ставки по депозитам ЕЦБ.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты "для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне".