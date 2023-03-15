Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 марта

Москва, 15 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: ВВП Новой Зеландии за IV квартал;
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за январь;
02:50 мск: Торговый баланс Японии за январь;
03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за январь;
03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за январь;
03:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за январь, финальный отчет;
11:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;
11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Цены на импорт в США за февраль;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за февраль;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США за февраль;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за март;
15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за январь;
16:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
16:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;
16:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.