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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 марта 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 марта

Москва, 15 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: ВВП Новой Зеландии за IV квартал;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за январь;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за январь;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за январь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за январь;

03:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за январь, финальный отчет;

11:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Цены на импорт в США за февраль;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за февраль;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за февраль;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за март;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за январь;

16:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

16:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

16:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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