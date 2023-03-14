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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 марта 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 15 марта

Москва, 14 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:20 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

00:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии за IV квартал;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за декабрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за декабрь;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за декабрь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае ха декабрь;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за февраль;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за февраль, финал;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за январь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за февраль;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за февраль;

15:30 мск: Розничные продажи в США за февраль;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за март;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за февраль;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за февраль;

15:30 мск: Проект годового госбюджета Великобритании;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за декабрь;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за январь.

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