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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 марта 2023 г.Годовая инфляция в США в феврале составила 6%, ...
вчера 15:43

Годовая инфляция в США в феврале составила 6%, реальная зарплата снизилась на 0.1% к январю

Москва, 14 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в феврале вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.5% в январе.

По сравнению с февралём 2022 года потребительская инфляция в США выросла на 6.0%, тогда как в январе годовой прирост составлял 6.4%.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 6.0%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в феврале вырос на 0.5%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.4% в январе.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 5.5% в сравнении с +5.6% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 5.5%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в феврале снизилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.3% в январе. В годовом сравнении реальная почасовая зарплата уменьшилась на 1.3%.

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