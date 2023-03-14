Годовая инфляция в США в феврале составила 6%, реальная зарплата снизилась на 0.1% к январю

Москва, 14 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в феврале вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.5% в январе.
По сравнению с февралём 2022 года потребительская инфляция в США выросла на 6.0%, тогда как в январе годовой прирост составлял 6.4%.
Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 6.0%.
Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в феврале вырос на 0.5%.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.4% в январе.
В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 5.5% в сравнении с +5.6% месяцем ранее.
Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 5.5%.
Средняя реальная почасовая заработная плата в США в феврале снизилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.3% в январе. В годовом сравнении реальная почасовая зарплата уменьшилась на 1.3%.