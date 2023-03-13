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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 марта 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 14 марта

Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за март;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за февраль;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за февраль;

10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за январь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за январь;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за февраль;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за февраль;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за февраль;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за февраль;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за декабрь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за февраль;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за февраль;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за январь;

N/А мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

N/А мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля.

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