Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 10 марта

Москва, 10 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за декабрь;
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за декабрь;
02:50 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за январь;
02:50 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за январь;
10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за январь;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за февраль, финал;
10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за январь;
10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании;
10:00 мск: ВВП Великобритании за январь;
10:45 мск: Торговый баланс Франции за январь;
10:45 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за февраль;
16:30 мск: Уровень занятости в Канаде за февраль;
16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за февраль;
16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за февраль;
16:30 мск: Уровень безработицы в США за февраль;
16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за февраль;
16:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за IV квартал;
22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за январь.