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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 марта 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 10 марта

Москва, 10 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за декабрь;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за декабрь;

02:50 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за январь;

02:50 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за январь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за январь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за февраль, финал;

10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за январь;

10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании;

10:00 мск: ВВП Великобритании за январь;

10:45 мск: Торговый баланс Франции за январь;

10:45 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за февраль;

16:30 мск: Уровень занятости в Канаде за февраль;

16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за февраль;

16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за февраль;

16:30 мск: Уровень безработицы в США за февраль;

16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за февраль;

16:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за IV квартал;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за январь.

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