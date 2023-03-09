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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 марта 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:46

Число повторных обращений по безработице в США увеличилось до 1.72 млн

Москва, 9 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 марта, выросло на 21 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 211 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 195 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 190 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 4 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 197 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 февраля, выросло на 69 тыс. и составило 1.718 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.649 млн с 1.655 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 9.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.680 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 18 февраля, уменьшилось на 38.4 тыс. и составило 1.92 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.91 млн.

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