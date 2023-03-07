Курс доллара 75.4577   Курс евро 80.5496  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости7 марта 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 марта

Москва, 7 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за декабрь;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за февраль;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за март;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за ноябрь;

03:30 мск: Торговый баланс Китая за январь;

03:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за январь;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за февраль;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за февраль;

10:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за январь;

18:00 мск: Оптовые запасы в США за январь, финал;

18:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

21:30 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за январь.

Другие новости

вчера
10:02
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ ТОРГОВ СИМВОЛИЧЕСКИ ПОВЫШАЕТСЯ - НА 0,02% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
10:00
Профицит торгового баланса Китая в январе увеличился до 116.9 млрд долл
вчера
09:56
Золотовалютные резервы Белоруссии в феврале снизились на 4,6%, до $7,77 млрд
вчера
09:30
Китай в первые 2 месяца 2023 г увеличил объемы импорта угля на 70,8% - таможня
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 марта
вчера
09:18
"ВкусВилл" запустил продажу своих товаров в Дубае
вчера
09:02
Чистая прибыль "АвтоВАЗа" по РСБУ в 2022 г упала на 86,2% - до 206,6 млн руб
вчера
08:52
ТОВАРООБОРОТ CША И КИТАЯ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2023 Г СОКРАТИЛСЯ НА 17,4%, СОСТАВИВ $101,8 МЛРД - ТАМОЖНЯ КНР
вчера
08:27
РЖД рассматривают возможность аренды офисных площадей в "Москва-Сити"
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.