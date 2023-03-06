Розничные продажи в еврозоне в январе увеличились на 0.3%

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в январе увеличился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.7% в декабре (пересмотрено с -2.7%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.7%.

В годовом выражении объём розничных продаж в январе сократился на 2.3% по сравнению со снижением на 1.8% согласно прогнозам аналитиков. В декабре объём розничных продаж сократился на 2.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.