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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 марта 2023 г.Розничные продажи в еврозоне в январе увеличили...
вчера 13:04

Розничные продажи в еврозоне в январе увеличились на 0.3%

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в январе увеличился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 1.7% в декабре (пересмотрено с -2.7%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.7%.

В годовом выражении объём розничных продаж в январе сократился на 2.3% по сравнению со снижением на 1.8% согласно прогнозам аналитиков. В декабре объём розничных продаж сократился на 2.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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