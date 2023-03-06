Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 6 марта

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Баланс счета текущих операций Германии без учета сезонных колебаний за январь;

10:30 мск: Индекс потребительских цен (ИПЦ) Швейцарии за февраль;

10:30 мск: Индекс потребительских цен (ИПЦ) Швейцарии за февраль;

11:30 мск: Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства Италии от IHS S&P за февраль;

11:30 мск: Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS S&P Global за февраль;

11:30 мск: Глобальный индекс деловой активности в секторе строительства Франции от IHS S&P за февраль;

12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе за февраль;

12:30 мск: Индекс доверия инвесторов Sentix за март;

13:00 мск: Объём розничных продаж за январь;

13:00 мск: Объём розничных продаж за январь;

17:00 мск: Аукцион по размещению 12-месячных векселей Франции (BTF);

17:00 мск: Аукцион по размещению 3-месячных векселей Франции (BTF);

17:00 мск: Аукцион по размещению 6-месячных векселей Франции (BTF);

18:00 мск: Объём заказов на товары длительного пользования без учета оборонной промышленности за январь;

18:00 мск: Объем заказов на товары длительного пользования без учета перевозок за январь;

18:00 мск: Объём промышленных заказов за январь;

18:00 мск: Объём промышленных заказов без учета транспортных средств за январь;

18:00 мск: Индекс деловой активности (PMI) Ivey без учета сезонных колебаний за февраль;

18:00 мск: Индекс деловой активности (PMI) Ivey за февраль;

19:30 мск: Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей;

19:30 мск: Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей.