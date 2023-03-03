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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 марта 2023 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
сегодня 18:05

Компонента занятости индекса ISM Services США в феврале значительно выросла

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале выросла до 54.0 пунктов против 50.0 месяцем ранее.

Таким образом, индикатор вышел в положительную область, превысив пороговую отметку 50.0. Это указывает на расширение найма сотрудников в сфере услуг США.

Напомним, сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.

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