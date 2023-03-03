Курс доллара 75.4729   Курс евро 80.1897  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 марта 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 3 марта

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

02:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за январь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за февраль;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за февраль;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за январь;

10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за февраль;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за январь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за февраль;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за февраль;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за февраль, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за февраль, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за февраль, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за февраль, финал;

13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за январь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за январь;

16:30 мск: Производительность труда в Канаде за IV квартал;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за февраль, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за февраль.

Другие новости

сегодня
10:38
Входящие в QUAD страны имеют хорошие возможности для расширения сотрудничества – Блинкен
сегодня
10:09
РОССИЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ БУДЕТ ПОЛАГАТЬСЯ НА НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ КИТАЙ И ИНДИЮ, НО НЕ НА ЗАПАД - ЛАВРОВ
сегодня
10:00
Markit: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая в феврале увеличился до 55.0
сегодня
09:48
"Детские депозиты" улучшат финансовую базу банков – Аксаков
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 3 марта
сегодня
09:01
Источник сообщил о "тупиковой ситуации" в переговорах по "зерновой сделке" под эгидой ООН
сегодня
08:31
Обстановка в Судане не отразится на иностранных инвестициях в нефтяной сектор - миннефти
сегодня
07:58
Количество посетивших особо охраняемые природные территории РФ за год увеличилось на 32%
сегодня
07:30
Судан стремится увеличить добычу нефти, планирует отказаться от импорта - минэнерго
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.