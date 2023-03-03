Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 3 марта

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;
02:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за январь;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за февраль;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за февраль;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
10:00 мск: Торговый баланс Германии за январь;
10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за февраль;
10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за январь;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за февраль;
11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за февраль;
11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за февраль, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за февраль, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за февраль, финал;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за февраль, финал;
13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за январь;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за январь;
16:30 мск: Производительность труда в Канаде за IV квартал;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за февраль, финал;
18:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за февраль.