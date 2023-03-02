Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в феврале увеличился на 8.5% в годовом исчислении, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в еврозоне вырос на 5.6% в годовом исчислении

Москва, 2 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным Eurostat, индекс потребительских цен в феврале в годовом исчислении увеличился на 8.5% по сравнению с ростом на 8.6% в январе (пересмотрено с 8.5%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 8.3%.

Согласно предварительным данным Eurostat, базовый индекс потребительских цен в феврале в годовом исчислении вырос на 5.6% по сравнению с ростом на 5.3% в январе (пересмотрено с 5.2%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 5.3%.