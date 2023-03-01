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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 марта 2023 г.API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:20

API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6.2 млн баррелей

Москва, 1 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 24 февраля, выросли на 6.203 млн барр., запасы бензина сократились на 1.774 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.341 млн барр. Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing, по данным API, расширились на 0.483 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.7 млн барр., запасы бензина сократились на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.5 млн барр.

По оценке Investing.com, с начала 2023 года коммерческие запасы нефти в США выросли почти на 59 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) на протяжении последних недель сохраняются на уровне 371.6 млн барр. (минимум с декабря 1983 года). Ранее администрация Байдена объявила о намерении продать из резерва 26 млн барр. нефти после сокращения резервов нефти на 221 млн барр в прошлом году. Байден объявил, что администрация намерена выкупать сырую нефть для SPR, когда цены опустятся ниже 67-72 за барр.

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