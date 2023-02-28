Индекс потребительского доверия в США в феврале оказался хуже прогноза

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 102.9 пункта против 106.0 месяцем ранее (пересмотрен со 107.1).

Аналитики прогнозировали февральский показатель на уровне 108.5.

Индекс оценки текущей ситуации в феврале вырос до 152.8 против 151.1 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий снизился до 69.7 против 76.0 в январе.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.