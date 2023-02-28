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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 февраля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 февраля

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за январь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за декабрь, предварительно;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за декабрь;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за февраль;

03:30 мск: Платёжный баланс Австралии за IV квартал;

04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за январь;

04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за январь;

10:45 мск: ВВП Франции за IV квартал, предварительно;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за февраль, предварительно;

11:00 мск: ВВП Швейцарии за IV квартал;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за февраль;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за январь;

16:30 мск: ВВП Канады за декабрь;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за январь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за январь, предварительно;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за декабрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США за декабрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за февраль;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за февраль;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за февраль.

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