Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 февраля

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Розничные продажи в Японии за январь;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за декабрь, предварительно;
03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за декабрь;
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за февраль;
03:30 мск: Платёжный баланс Австралии за IV квартал;
04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за январь;
04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за январь;
10:45 мск: ВВП Франции за IV квартал, предварительно;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за февраль, предварительно;
11:00 мск: ВВП Швейцарии за IV квартал;
11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за февраль;
12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за январь;
16:30 мск: ВВП Канады за декабрь;
16:30 мск: Товарный торговый баланс США за январь;
16:30 мск: Оптовые запасы в США за январь, предварительно;
17:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за декабрь;
17:00 мск: Индекс цен на дома в США за декабрь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за февраль;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за февраль;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за февраль.