Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 27 февраля

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Розничные продажи в Германии за январь;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за февраль;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за январь;

11:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за февраль;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за январь, предварительно;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за январь;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за февраль, предварительно;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за январь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за январь;

16:30 мск: Платёжный баланс Канады за IV квартал;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за январь.