Индексы PMI Франции в феврале изменились разнонаправленно

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в феврале сократился до 47.9% против 50.5% в январе (пересмотрено с 50.8%). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 51.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в феврале увеличился до 52.8% против 49.4% месяцем ранее (пересмотрено с 49.2%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 49.7%.