Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 февраля

Москва, 17 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
10:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за январь;
10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за январь;
10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за январь;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за январь, финал;
12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за декабрь;
16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за январь;
16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за январь;
16:30 мск: Цены на импорт в США за январь;
16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за декабрь;
16:45 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за январь.