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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 февраля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 15 февраля

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за декабрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за январь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за январь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за январь;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за январь;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за январь;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за январь;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за декабрь;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за декабрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за январь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за январь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за январь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за февраль;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за январь;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за декабрь;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за январь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за январь;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за ноябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за февраль;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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