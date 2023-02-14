Годовая инфляция в США в январе составила 6.4%, реальная зарплата снизилась на 0.2% к декабрю

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в январе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после повышения на 0.1% в декабре (пересмотрено с (-0.1%).

По сравнению с январём 2022 года потребительская инфляция в США выросла на 6.4%, тогда как в декабре годовой прирост составлял 6.5%.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 6.2%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в январе вырос на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.4% в декабре (пересмотрено с +0.3%).

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 5.6% в сравнении с +5.7% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 5.5%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в январе снизилась на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.3% в декабре (пересмотрено с +0.4%). В годовом сравнении реальная почасовая зарплата уменьшилась на 1.8%.