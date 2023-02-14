Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 14 февраля

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за февраль;

02:50 мск: ВВП Японии за I квартал, предварительно;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за январь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за декабрь, финальный отчет;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за январь;

10:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за январь;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за январь;

10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за декабрь;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за январь;

13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;

13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за IV квартал, предварительный отчёт;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за январь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за ноябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за январь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за январь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за декабрь;

22:05 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании.