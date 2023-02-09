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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 февраля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 февраля

Москва, 9 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за ноябрь;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за декабрь;

12:45 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;

13:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за январь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за январь;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за январь, предварительно.

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