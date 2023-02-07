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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 февраля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 8 февраля

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за декабрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за январь;

02:50 мск: Выступление президента США Джо Байдена;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за январь;

10:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за IV квартал, предварительно;

12:00 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за декабрь;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за декабрь;

17:15 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

18:00 мск: Оптовые запасы в США за декабрь, финал;

18:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:45 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера.

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