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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 февраля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 февраля

Москва, 6 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:04 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за I квартал;

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за март;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за март;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за март;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за март;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за март;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за март, финал;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за март;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за февраль;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за февраль;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за февраль;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEWс за апрель;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за апрель;

12:02 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за март;

15:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за февраль;

09:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за март;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за март;

19:10 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за март.

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