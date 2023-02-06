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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 февраля 2023 г.Розничные продажи в еврозоне в декабре сократил...
вчера 13:04

Розничные продажи в еврозоне в декабре сократились на 2.7%

Москва, 6 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в декабре сократился на 2.7% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1.2% в ноябре (пересмотрено с 0.8%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 2.4%.

В годовом выражении объём розничных продаж в декабре сократился на 2.8% по сравнению со снижением на 2.7% согласно прогнозам аналитиков. В ноябре объём розничных продаж сократился на 2.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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