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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 января 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 31 января

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за декабрь;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за декабрь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за ноябрь, предварительно;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за декабрь;

04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за декабрь;

04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за декабрь;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за декабрь;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за февраль;

09:30 мск: Потребительские расходы во Франции за декабрь;

09:30 мск: ВВП Франции за IV квартал, предварительно;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии за декабрь;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии за декабрь;

10:45 мск: Розничные продажи в Швейцарии за январь;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за январь, предварительно;

11:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за февраль;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за декабрь;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за декабрь;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за декабрь;

13:00 мск: ВВП Италии за IV квартал, предварительно;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;

16:30 мск: ВВП Канады за ноябрь;

16:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за IV квартал;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за ноябрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома в США за ноябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за январь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за декабрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за январь.

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