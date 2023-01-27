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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 января 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 27 января

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за январь;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за ноябрь;

03:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за IV квартал;

11:00 мск: ВВП Испании за IV квартал, предварительно;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за декабрь;

16:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за декабрь;

16:30 мск: Личные расходы потребителей в США за декабрь;

16:30 мск: Личные доходы потребителей в США за декабрь;

18:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за декабрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, финал.

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