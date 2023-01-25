Компания AT&T понесла убытки, но превзошла ожидания аналитиков по прибыли

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Телекоммуникационная компания AT&T сообщила об убытках из-за реструктуризации по итогам IV квартала в размере 23.1 млрд долл или 3.2 долл на акцию по сравнению с прибылью в размере 5.2 млрд долл или 0.66 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.61 долл на акцию по сравнению с 0.56 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка увеличилась до 31.3 млрд долл по сравнению с 31.1 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль AT&T на уровне 0.57 долл на акцию и доходы в размере 31.4 млрд долл.

AT&T ожидает, что в 2023 году скорректированная прибыль на акцию составит от 2.35 долл до 2.45 долл за весь год, включая негативное влияние в размере 0.25 долл из-за более высоких не денежных пенсионных расходов. Аналитики прогнозируют 2.53 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции AT&T подорожали на 0.8%.