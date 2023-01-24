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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2023 г.General Electric сообщила о росте прибыли и выр...
вчера 15:00

General Electric сообщила о росте прибыли и выручки, но прогноз компании на 2023 год оказался ниже ожиданий аналитиков

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Промышленно-финансовый концерн General Electric сообщил по результатам за IV квартал о прибыли на уровне 2.13 млрд долл или 1.95 долл на акцию по сравнению с убытком в размере 3.9 млрд долл или 0.355 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла до 1.24 долл за акцию.

Выручка компании вросла на 7.3% до 21.79 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.15 долл на акцию и доходы в размере 21.25 млрд долл.

Компания ожидает, что в 2023 году прибыль на акцию останется на уровне от 1.6 до 2.0 долл, что ниже 2.37 долл согласно прогнозу аналитиков.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции GE подешевели на 2.2%.

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