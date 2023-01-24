Индексы PMI в Великобритании в январе изменились разнонаправленно

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в январе увеличился до 46.7 по сравнению с 45.3 в декабре (пересмотрено с 44.7).

Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 45.4.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в январе сократился до 48.0 по сравнению с 49.9 в декабре (пересмотрено с 50.0).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 49.6.