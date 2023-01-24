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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2023 г.Индексы PMI Франции в январе изменились разнона...
вчера 11:18

Индексы PMI Франции в январе изменились разнонаправленно

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в январе увеличился до 50.8% против 49.2% в декабре (пересмотрено с 48.9%). Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 49.6%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в январе сократился до 49.2% против 49.5% месяцем ранее (пересмотрено с 48.1%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 49.7%.

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