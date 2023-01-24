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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 24 января

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за январь, предварительно;

01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за январь, предварительно;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за декабрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за декабрь, предварительно;

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за декабрь;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за февраль;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за январь, предварительно;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь, предварительно;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за январь, предварительно;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за январь, предварительно;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за январь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за январь, предварительно;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за январь, предварительно;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за январь.

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