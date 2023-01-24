Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 24 января

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;
01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за январь, предварительно;
01:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за январь, предварительно;
03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за декабрь;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за декабрь, предварительно;
10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за ноябрь;
10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за декабрь;
10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за февраль;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за январь, предварительно;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за январь, предварительно;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за январь, предварительно;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за январь, предварительно;
14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за январь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за январь, предварительно;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за январь, предварительно;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за январь.