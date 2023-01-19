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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 января 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 19 января

Москва, 19 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за ноябрь;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за декабрь;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за декабрь;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за декабрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за декабрь;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за декабрь;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за ноябрь;

12:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

13:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

15:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за декабрь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за декабрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за январь;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за ноябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за ноябрь;

19:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.

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