Индекс потребительских цен в Великобритании в декабре вырос на 10.5%

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в декабре вырос на 10.5% в годовом выражении после роста на 10.7% месяцем ранее.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в декабре в годовом выражении вырос на 6.3%, что совпало с ростом на 6.5% в ноябре.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 6.2%.