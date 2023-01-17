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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 января 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 18 января

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за ноябрь;

02:50 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

02:50 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

02:50 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за ноябрь, финальный отчет;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за декабрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за декабрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за декабрь;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за ноябрь;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за декабрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь, финал;

16:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за декабрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей Канады за декабрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за декабрь;

16:30 мск: Розничные продажи в США за декабрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за декабрь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за декабрь;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за декабрь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за декабрь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за ноябрь;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за октябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за январь;

22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

22:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.

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