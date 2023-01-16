Курс доллара 67.5744   Курс евро 73.1131  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 января 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 января

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за январь;

05:00 мск: ВВП Китая за IV квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за ноябрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за ноябрь;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за ноябрь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за ноябрь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за ноябрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за декабрь, финал;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за декабрь;

10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за ноябрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за январь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за январь;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за январь;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за ноябрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за ноябрь;

23:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

Другие новости

сегодня
20:16
Рубль завершил торги понедельника ростом к доллару, юаню и евро
сегодня
19:51
Большинство компаний в Канаде ждут рецессии в 2023 году - отчет ЦБ
сегодня
19:02
КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ТОРГОВ СНИЗИЛСЯ НА 36 КОП, ДО 68,43 РУБ, ЮАНЬ - НА 4 КОП, ДО 10,15 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
сегодня
18:34
Филиал "Сколково" появится в Волгограде – губернатор
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 января
сегодня
18:19
ЦБ РФ своей рекомендацией по онлайн-операциям предупредил банки о переменах – эксперт
сегодня
18:05
Суд начал банкротство клиники "Медицина 24/7", которую проверяет Следственный комитет
сегодня
17:46
Комитет Госдумы одобрил проект о пониженных страховых взносах для участников промкластеров
сегодня
17:16
Комитет ГД одобрил возможность с 2024 г получать налоговые уведомления через "Госуслуги"
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.