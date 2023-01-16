Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 16 января

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за ноябрь;
09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за декабрь;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за декабрь, предварительно;
10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за ноябрь;
16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за декабрь;
18:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;
18:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за IV квартал;
N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;
N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.