Цены на импорт в США в декабре выросли на 0.4%, цены на экспорт уменьшились на 2.6%

Москва, 13 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в декабре выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.7% в ноябре (пересмотрено с (-0.6%).

Аналитики прогнозировали снижение декабрьского показателя на 0.9%.

По итогам 2022 года цены на импорт выросли на 3.5%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце снизились на 2.6% после сокращения на 0.4% в ноябре (пересмотрено с (-0.3%).

По итогам 2022 года цены на экспорт выросли на 5.0%.