Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 13 января

Москва, 13 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за октябрь;

02:50 мск: Торговый баланс Китая за декабрь;

02:50 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за декабрь;

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: ВВП Великобритании за ноябрь;

10:45 мск: ВВП Великобритании за декабрь;

11:00 мск: ВВП Германии за IV квартал, предварительно;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за декабрь;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за ноябрь;

13:00 мск: Торговый баланс еврозоны за ноябрь;

13:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за декабрь;

16:30 мск: Цены на импорт в США за декабрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, предварительно.