Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 12 января

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за ноябрь;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за декабрь;
03:30 мск: Торговый баланс Австралии за сентябрь;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за октябрь;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за октябрь;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за декабрь;
12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;
15:30 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за октябрь;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за декабрь;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за декабрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;
22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за ноябрь.