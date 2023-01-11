Курс доллара 67.7775   Курс евро 72.7908  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости11 января 2023 г.Аналитики ожидают умеренного снижения коммерчес...
11.01.2023 17:20

Аналитики ожидают умеренного снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 6 января.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 0.6 млн барр., запасы бензина выросли на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.7 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 14.9 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.8 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 1.1 млн барр.

Другие новости

11.01.2023
17:56
Уральский завод гражданской авиации поставит "Аэрохимфлоту" 120 самолетов "Байкал"
11.01.2023
17:45
Голикова: в новых регионах РФ с 1 января впервые вводится прожиточный минимум
11.01.2023
17:35
Голикова: в новых регионах должна быть принята новая тарифная сетка зарплат бюджетников
11.01.2023
17:23
Песков о критике Путиным Мантурова: абсурдно говорить о дисциплинарных взысканиях
11.01.2023
17:20
Аналитики ожидают умеренного снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели
11.01.2023
17:11
Минтранс работает с РЖД и бизнесом над увеличением перевозок через порты Дальнего Востока
11.01.2023
16:48
Правительство ФРГ осудило поведение протестующих в немецком Лютцерате - кабмин
11.01.2023
16:34
Минэкономики Молдавии готово частично компенсировать расходы экономических агентов на газ
11.01.2023
16:24
Минтранс просит Путина сохранить 3 контейнерных доппоезда в ДФО с гарантией вывоза угля
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.