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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 января 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
11.01.2023 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 января

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за ноябрь;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за ноябрь;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за ноябрь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.

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