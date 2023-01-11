Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 января

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за ноябрь;
03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за ноябрь;
12:00 мск: Розничные продажи в Италии за ноябрь;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.