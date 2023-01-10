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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 января 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
10.01.2023 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 10 января

Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за октябрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за декабрь;

02:45 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за декабрь;

08:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за ноябрь;

08:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за ноябрь;

08:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за ноябрь;

10:45 мск: Объём нового кредитования в Китае за декабрь;

10:45 мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь;

13:10 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

13:10 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за декабрь;

17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

18:00 мск: Оптовые запасы в США за ноябрь, финал.

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